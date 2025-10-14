العالم اليوم - ترامب: المهمة لم تنته بعد.. والمرحلة الثانية تبدأ الآن

انتم الان تتابعون خبر ترامب: المهمة لم تنته بعد.. والمرحلة الثانية تبدأ الآن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن جميع الرهائن الإسرائيليين العشرين الذين أُفرج عنهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غزة "عادوا إلى ديارهم وهم بخير"، لكنه شدد على أن "المهمة لم تنتهِ بعد".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، الثلاثاء: "كل الرهائن العشرين عادوا وهم بخير. لقد أزيح عبء كبير، لكن المهمة لم تنته بعد. لم تُعد جثث القتلى كما وُعدنا! المرحلة الثانية تبدأ الآن".

وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان اكتمال المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس، والذي شمل إطلاق سراح رهائن مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إضافية إلى القطاع.

ويُتوقع أن تتركز المرحلة الثانية من الاتفاق على تسليم جثث الرهائن المتوفين واستمرار إدخال المساعدات إلى غزة، وسط ضغوط أميركية ودولية على الجانبين للالتزام ببنود الهدنة.

هذا وكشف مسؤول لوكالة رويترز، الثلاثاء، أن حماس أبلغت الوسطاء بأنها ستبدأ بنقل رفات أربع رهائن متوفين إلى إسرائيل مساء اليوم.