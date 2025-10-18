العالم اليوم - "حماس" تتهم إسرائيل بانتهاك "اتفاق غزة".. وتوجه طلبا لترامب

انتم الان تتابعون خبر "حماس" تتهم إسرائيل بانتهاك "اتفاق غزة".. وتوجه طلبا لترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 أكتوبر 2025 04:24 صباحاً - اتهمت حركة "حماس"، الجمعة، إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بغزة، بعد مقتل 11 فلسطينيا بقذيفة دبابة إسرائيلية.

وقالت حماس في بيان إن "دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة بشكل مباشر على مركبة كانت تقلّ أفراد عائلة أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في حي الزيتون بمدينة غزة".

ووفق البيان فإن القذيفة التي أطلقتها الدبابة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 11 شخصا من أبناء عائلة أبو شعبان، بينهم 7 أطفال و3 نساء.

وأضاف البيان: "تأتي هذه المجزرة في سياق خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا".

ودعا البيان "الرئيس دونالد ترامب والإخوة الوسطاء إلى متابعة تجاوزات الاحتلال، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء شعبنا وتعريض حياتهم للخطر".

واختتم البيان بالقول: "ندعو المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتهم، والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم بحق الإنسانية".

وأفاد الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، بأنه تسلّم رفات رهينة من الصليب الأحمر في قطاع غزة.

وكانت حماس قد أعلنت الجمعة أنها ستسلّم جثة رهينة إلى إسرائيل في وقت لاحق الليلة، بعدما كانت تعهدت في وقت سابق تسليم كل جثث الرهائن والتزام اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة العبرية الذي بدأ تطبيقه الإثنين.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطلع الرئيس ترامب بدور رئيسي في التوصل إليه، أعادت حماس 20 رهينة أحياء ورفات تسعة من 28 رهينة لقوا حتفهم، إلى جانب جثة أخرى قالت إسرائيل إنها ليست لرهينة سابق.

وفي المقابل، أفرج الجانب الإسرائيلي عن حوالي ألفي معتقل فلسطيني من سجونه وأوقف العملية العسكرية التي بدأت في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 على الدولة العبرية.

وينص الاتفاق على الإفراج عن كل الرهائن الأحياء والمتوفين بعد 72 ساعة على بدء العمل بوقف إطلاق النار.

وتنص خطة ترامب بشأن غزة المكوّنة من عشرين نقطة على استئناف إيصال المساعدات فيما تنتظر المنظمات الدولية إعادة فتح معبر رفح في جنوب القطاع.

وتشمل المراحل التالية نزع سلاح حماس ومنح العفو لقادتها الذين يسلمون أسلحتهم، ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي، وإرساء حكم لغزة بعد الحرب، وهي أمور ما زالت قيد البحث.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، عن مقتل 1221 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وفي قطاع غزة، أودت الحملة العسكرية الإسرائيلية بما لا يقل عن 67967 شخصا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.