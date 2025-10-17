الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد عشبة الزاز من أهم الأعشاب الطبيعية التي انتشرت شهرتها في السنوات الأخيرة بفضل فوائدها الكبيرة للشعر والبشرة والصحة العامة وتنمو هذه العشبة بكثرة في مناطق المغرب العربي حيث استخدمت منذ القدم كعلاج طبيعي للعناية بالشعر فهي تعمل على تنعيم الشعر وتقويته ومنع تساقطه كما تساعد في علاج التقصف والجفاف الناتج عن التعرض المستمر للعوامل الخارجية مثل الحرارة وأشعة الشمس وتدخل عشبة الزاز أيضا في العديد من وصفات التجميل الطبيعية التي تمنح الشعر مظهرا صحيا ولمعانا لافتا بالإضافة إلى دورها في تهدئة فروة الرأس ومكافحة الالتهابات الجلدية مما يجعلها مكونا أساسيا في روتين العناية الطبيعية بالشعر.

«ضاع عمرنا واحنا نجهل الكنز ده».. عشبة ربانية موجودة فـي كل بيت تنظف القولون وتطرد الغازات وتقضي علي الامساك

يمكن تحضير وصفة عشبة الزاز بسهولة في المنزل عن طريق مزج كمية من مسحوق العشبة مع مقدار متساو من الماء الساخن والزيت المفضل مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت الأرجان ثم تقليب المكونات جيدا حتى تتكون عجينة متجانسة وبعد تركها لمدة نصف ساعة حتى تبرد تماما توزع العجينة على الشعر من الجذور حتى الأطراف وتترك لمدة ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر وتعد هذه الطريقة من أكثر الوسائل فعالية للحصول على شعر لامع وصحي إذ تساعد على ترميم الألياف التالفة وتنشيط بصيلات الشعر مما يعزز نموه ويزيد من كثافته بشكل طبيعي وملحوظ.

طرق متعددة للاستفادة من عشبة الزاز في العناية بالشعر