العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن تسليم "حماس" جثة رهينة للصليب الأحمر

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 أكتوبر 2025 12:24 صباحاً - أفاد الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، بأنه جرى نقل نعش رهينة متوفى إلى عهدة الصليب الأحمر، وهو في طريقه إلى قوات الجيش في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن الصليب الأحمر في طريقه إلى جنوب قطاع غزة لتسلم جثة رهينة.

وذكر بيان صادر عن الجيش أنه "يتوجه الصليب الأحمر إلى نقطة الالتقاء جنوب قطاع غزة، حيث سيُنقل نعش أحد الرهائن المتوفين إلى عهدته".

وأضاف البيان: "يناشد الجيش الإسرائيلي الجمهور التحلي بالحساسية وانتظار التحقق الرسمي من هوية الجثة، والذي سيتم تسليمه للعائلة أولا".

وشدد البيان أنه "على حماس الالتزام بالاتفاق واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة جميع الرهائن المتوفين".

وكانت حماس قد أعلنت الجمعة أنها ستسلّم جثة رهينة إلى إسرائيل في وقت لاحق الليلة، بعدما كانت تعهدت في وقت سابق تسليم كل جثث الرهائن والتزام اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة العبرية الذي بدأ تطبيقه الإثنين.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدور رئيسي في التوصل إليه، أعادت حماس 20 رهينة أحياء ورفات تسعة من 28 رهينة لقوا حتفهم، إلى جانب جثة أخرى قالت إسرائيل إنها ليست لرهينة سابق.

وفي المقابل، أفرج الجانب الإسرائيلي عن حوالي ألفي معتقل فلسطيني من سجونه وأوقف العملية العسكرية التي بدأت في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 على الدولة العبرية.

وينص الاتفاق على الإفراج عن كل الرهائن الأحياء والمتوفين بعد 72 ساعة على بدء العمل بوقف إطلاق النار.

وقالت حماس في بيان لها الليلة الماضية "إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها"، مشدّدة على أنها "تؤكد التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين الباقية".

وعبّرت عائلات الرهائن القتلى عن غضبها لعدم تسليم حماس رفات أحبائها.

وطالب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الخميس الحكومة الإسرائيلية بتأخير تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق الذي أبرم مع حماس إن لم تسلّم جثث الرهائن الـ19 المتبقية.

وتنص خطة ترامب بشأن غزة المكوّنة من عشرين نقطة على استئناف إيصال المساعدات فيما تنتظر المنظمات الدولية إعادة فتح معبر رفح في جنوب القطاع.

وتشمل المراحل التالية نزع سلاح حماس ومنح العفو لقادتها الذين يسلمون أسلحتهم، ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي، وإرساء حكم لغزة بعد الحرب، وهي أمور ما زالت قيد البحث.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، عن مقتل 1221 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وفي قطاع غزة، أودت الحملة العسكرية الإسرائيلية بما لا يقل عن 67967 شخصا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة.