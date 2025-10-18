العالم اليوم - في محيط الخط الأصفر.. إسرائيل تطلق النار باتجاه غزة

انتم الان تتابعون خبر في محيط الخط الأصفر.. إسرائيل تطلق النار باتجاه غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" في رفح، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على مناطق شرقي خان يونس وشرقي مدينة غزة.

وأضاف أن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وكذلك في المناطق الشرقية لمدينة غزة وذلك في محيط الخط الأصفر الذي تتموضع فيه القوات الإسرائيلية ضمن خط الانسحاب المتفق عليه .

ولفت إلى أن زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار بكثافة اتجاه مجموعة من الصيادين محيط ميناء غزة.

وأعلن الدفاع المدني بغزة مساء الجمعة عن مقتل 11 فلسطينياً في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مركبه كانت تقل نازحين على طريق شارع صلاح الدين في منطقة الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة خلال محاولتهم العودة إلى منزلهم في مدينة غزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال الاتفاق هشا، وسط تصاعد التوترات بسبب اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بالتباطؤ في تسليم رفات الرهائن، ما يزيد من تعقيد جهود الوساطة الجارية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على حركة حماس أن تلتزم بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة، محذرا من أن "الوقت ينفد".

وتابع البيان أن "حماس تعلم مكان وجود جثث الرهائن"، في إشارة إلى عدم تسليم الحركة جميع جثث الرهائن وإعلانها الحاجة إلى معدات خاصة لانتشال بقية الجثث.

وأكدت إسرائيل أن حماس تعرف مواقع دفن عدة رهائن، لكنها "لا تبدل مجهودا كافيا لانتشالها وتسليمها"، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصدر إسرائيلي.

في المقابل حثت حماس الوسطاء، على الضغط من أجل تنفيذ الخطوات التالية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بما في ذلك إعادة فتح الحدود والسماح بدخول المساعدات وبدء إعادة الإعمار وتشكيل إدارة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي.