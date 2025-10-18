نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير البريطاني آندرو يتخلى عن لقب دوق يورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأمير البريطاني آندرو، يوم الجمعة، إنه سيتخلى عن لقب دوق يورك بعد انتقادات على مدى سنوات بشأن سلوكه وارتباطاته بمرتكب الجرائم الجنسية الأمريكي الراحل جيفري إبستين.

وتدهورت سمعة آندرو الشقيق الأصغر للملك تشارلز والابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث، في السنوات القليلة الماضية لأسباب كثيرة أبرزها ارتباطه بالمجرم الجنسي جيفري إبستين.

ولكن معلومات كشفت أن أحد أقرب شركائه التجاريين يقع تحت شكوك الحكومة بشبهة كونه جاسوسا صينيا.

وقال آندرو في بيان: "الاتهامات المستمرة الموجهة إلي صرفت الانتباه عن عمل شقيقي الأكبر الملك تشارلز والعمل الأوسع للعائلة المالكة البريطانية".

وأضاف البيان "لذلك سأتخلى عن اللقب أو الأوسمة التي منحت لي.. وكما ذكرت في وقت سابق، أنفي بشدة الاتهامات الموجهة إليّ".

جدير بالذكر أن الأمير البريطاني آندرو اكتسب سمعة باعتباره أميرا لعوبا، وفي عام 2022 جرد من معظم ألقابه وتم إبعاده عن الواجبات الملكية بسبب علاقاته بالمجرم الجنسي جيفري إبستين.