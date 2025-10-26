العالم اليوم - إسرائيل تسمح للفريق المصري بتجاوز "الخط الأصفر"

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تسمح للفريق المصري بتجاوز "الخط الأصفر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 أكتوبر 2025 11:21 مساءً - قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إن تل أبيب سمحت لفريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب فريق مصري، بتجاوز "الخط الأصفر" الذي حدده الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وذلك للمشاركة في عمليات البحث عن رفات رهائن إسرائيليين يعتقد أنهم دفنوا تحت الأنقاض.

ويمثل "الخط الأصفر" المنطقة الفاصلة التي وضعها الجيش الإسرائيلي كخط عسكري يمنع تجاوزه، لكنه فتح استثنائيا لهذه المهمة الإنسانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضح المتحدث أن القرار جاء في إطار جهود مكثفة تبذلها إسرائيل لتحديد مواقع جثامين الرهائن الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية أو اختطفوا وقضوا لاحقا داخل غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق بشكل شخصي على دخول فريق فني مصري إلى القطاع لهذا الغرض، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مكتب نتنياهو.

كما سمحت إسرائيل لعناصر من حركة حماس بتجاوز "الخط الأصفر" والانضمام إلى فرق الصليب الأحمر في عمليات البحث، وفق ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر رسمي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه جهود الوساطة الدولية للضغط على حماس لتسليم بقية جثث الرهائن، وسط تقارير تشير إلى احتمال تسليم جثتين إضافيتين خلال الساعات القادمة، بعد تدخلات من وسطاء دوليين ومهلة أميركية مدتها 48 ساعة، منحها الرئيس دونالد ترامب.