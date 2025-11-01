العالم اليوم - احتفالات تعمّ المغرب بعد قرار مجلس الأمن الخاص بالصحراء

انتم الان تتابعون خبر احتفالات تعمّ المغرب بعد قرار مجلس الأمن الخاص بالصحراء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 نوفمبر 2025 01:20 صباحاً - خرجت أعداد كبيرة من المغاربة إلى الشوارع في العاصمة الرباط وفي مختلف مدن البلاد احتفالا بتصويت مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية.

وعبّر المغاربة عن فرحتهم بالتصويت على دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، بمسيرات واحتفالات شملت مدن المغرب.

وأعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

وقال العاهل المغربي في كلمة: "الأمم المتحدة اعتمدت مباردة الحكم الذاتي للصحراء باعتبارها الحل الأمثل للنزاع".

وأضاف الملك محمد السادس: "نشكر الرئيس الأميركي على جهوده لحل النزاع بشأن الصحراء الغربية".

وتابع قائلا: "أدعو الرئيس الجزائري إلى حوار صادق لبناء علاقات جديدة".

واختتم كلمته بالإشادة "بجميع الجهود الداعمة لوحدة التراب المغربي".

وكان مجلس الأمن يدعو حتى الآن المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 للتوصل إلى "حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين".

لكن مشروع القرار الأميركي الذي عُرض للتصويت الجمعة يتبنّى موقفا مؤيدا لخطة الرباط المقدّمة عام 2007، والتي تنص على منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وهو منطقة غنية بالفوسفات وذو مياه بحرية غنية بالثروة السمكية.

وجاء في القرار الذي أُقرّ بـ11 صوتا مؤيدا من دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة، أن الخطة التي قدّمها المغرب عام 2007 وتقضي بمنح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية "قد تمثل الحل الأكثر واقعية" ويمكن أن تشكل "الأساس" لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ خمسة عقود.