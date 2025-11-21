العالم اليوم - مصدر يكشف مكان تمركز القوات الأميركية في دمشق

انتم الان تتابعون خبر مصدر يكشف مكان تمركز القوات الأميركية في دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 نوفمبر 2025 11:16 صباحاً - كشف مصدر سوري لـ"دوت الخليج"، الجمعة، أن قوات أميركية ستتمركز في مطار المزة العسكري بدمشق.

وكانت 6 مصادر مطلعة قالت لرويترز مطلع نوفمبر إن الولايات المتحدة تستعد لإقامة وجود عسكري في قاعدة جوية بالعاصمة السورية دمشق، في خطوة تهدف إلى تمكين اتفاق أمني تعمل واشنطن على إبرامه بين سوريا وإسرائيل.

وأكدت حينها المصادر أن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام القاعدة للمساعدة في مراقبة أي اتفاق محتمل بين سوريا وإسرائيل.

وأفاد مسؤول عسكري غربي بأن البنتاغون سرّع خلال الشهرين الماضيين إجراءات التقييم عبر تنفيذ رحلات استطلاع عدة إلى القاعدة، وتبيّن أن مدرجها الطويل "جاهز للاستخدام الفوري".

وذكر مصدران عسكريان سوريان أن المحادثات الفنية ركّزت على السماح باستخدام القاعدة في الخدمات اللوجستية، والمراقبة، والتزود بالوقود، والعمليات الإنسانية، مع احتفاظ سوريا بـ"السيادة الكاملة" على المنشأة.

وقال مسؤول في الدفاع السوري إن طائرات أميركية من طراز C-130 حطّت في القاعدة للتأكد من صلاحية المدرج، فيما أكد أحد الحراس أن الطائرات الأميركية "تهبط ضمن اختبارات تشغيلية".

وكشف مصدر مطّلع أن مسألة القاعدة نوقشت خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الأدميرال براد كوبر إلى دمشق في 12 سبتمبر.