العالم اليوم - إسرائيل تلوّح باستخدام القوة لفرض الهدنة في لبنان وغزة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 نوفمبر 2025 11:24 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين أن إسرائيل ستفرض تطبيق اتفاقي وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة بالقوة، متعهّدا التصدي "لكل من يريد إلحاق الضرر بنا".

وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست: "نحن عازمون على فرض اتفاقات وقف إطلاق النار حيثما وجدت بيد من حديد، ضد من يسعون إلى تدميرنا، ويمكنكم أن تروا ما يحدث يوميا في لبنان".

كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الجدل الدائر حول لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، قائلا إن "جزءا كبيرا من الشعب لن يقبل بتشكيلة اللجنة التي تُقترح حاليا"، مضيفا: "نريد تشكيل لجنة تحظى بدعم أغلبية الشعب".

وبحث نتنياهو الإثنين مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ظل سعي واشنطن لتثبيت الهدوء الذي يسود في القطاع منذ الشهر المنصرم.

ويسري في غزة منذ 10 أكتوبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، هدفه وضع حد للحرب التي اندلعت إثر هجوم للحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.

وأبرم الاتفاق بناء على خطة من 20 بندا للرئيس ترامب.

وضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، جرت خلال الأسابيع الماضية عمليات تبادل بين الطرفين، إذ سلّمت حماس 20 رهينة من الأحياء وجثامين 24 شخصا كانوا محتجزين في القطاع من بينهم عسكري قتل في حرب العام 2014، مقابل نحو ألفي معتقل في السجون الإسرائيلية و315 جثمانا لفلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان في إحاطة صحافية إن رئيس الوزراء وكوشنر "ناقشا المرحلة الأولى التي ما زلنا فيها حاليا والهادفة الى إعادة ما تبقى من رهائننا".

وأشارت إلى أن البحث تطرق كذلك إلى "مستقبل المرحلة الثانية من هذه الخطة والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس، وتجريد غزة من السلاح، وضمان ألا يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة".

وأضافت "تشمل المرحلة الثانية أيضا إنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار، والتفاصيل المتعلقة بها يتم مناقشتها بالطبع معا".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، سلّمت إسرائيل الإثنين جثامين 15 فلسطينيا، غداة إعادة حماس رفات الضابط هدار غولدن الذي قُتل في غزة قبل 11 عاما.

وتبقى في القطاع جثامين أربعة رهائن قضوا في هجوم السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل 69179 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.