عاجل- ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025.. وعيار 21 يسجل 5425 جنيهًا

أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025.. وعيار 21 يسجل 5425 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 ارتفاعا كبيرًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات الأمس، وذلك بالتزامن مع هدوء نسبي في حركة البيع والشراء داخل محال الصاغة، واستقرار سعر الدولار في السوق المحلي.

تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

سجلت أسعار الذهب تراجعًا في جميع الأعيرة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6200 جنيه للجرام، فيما سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في مصر 5425 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر عيار 18 نحو 4650 جنيهًا للجرام. ويُرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى زيادة في الأسعار العالمية للذهب بجانب حالة من الركود النسبي في الطلب المحلي.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب اليوم

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصري بعدة عوامل، أبرزها تحركات سعر الدولار أمام الجنيه، وأسعار الذهب في البورصات العالمية، إضافة إلى قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة. كما تلعب حالة العرض والطلب دورًا مباشرًا في تحديد الأسعار اليومية داخل السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر (10 نوفمبر 2025)

العيار السعر بالجنيه المصري عيار 18 4650 جنيهًا عيار 21 5425 جنيهًا عيار 24 6200 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأسواق المصرية نحو 43،400 جنيه تقريبًا، ويختلف السعر من محل إلى آخر باختلاف المصنعية وسعر الدولار في السوق الموازية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

يرى محللون أن أسعار الذهب قد تشهد بعض التقلبات خلال الفترة المقبلة مع ترقب الأسواق العالمية لأي تحركات في أسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس عالميًا.