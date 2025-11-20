العالم اليوم - رئيس إيران: نقل العاصمة من طهران بات "ضرورة".. وهذه الأسباب

انتم الان تتابعون خبر رئيس إيران: نقل العاصمة من طهران بات "ضرورة".. وهذه الأسباب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 نوفمبر 2025 02:16 مساءً - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، أن نقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى أصبح "ضرورة إلزامية"، في ظل الأزمات البيئية والعمرانية التي تشهدها المدينة الأكبر في البلاد.

وقال بزشكيان في كلمة رسمية إن "الميزانيات المحدودة أخّرت هذا القرار سنوات طويلة، لكن الواقع اليوم يفرض علينا الاعتراف بأن طهران لم تعد قادرة على احتمال مزيد من التوسع"، مشيرا إلى أن أزمة المياه في العاصمة أصبحت "خارج السيطرة" مع استمرار الجفاف غير المسبوق الذي يضرب البلاد.

وحذّر الرئيس الإيراني من أن الوضع المائي المتدهور قد يدفع الحكومة إلى إجراءات استثنائية، لافتا إلى أن بعض المناطق في طهران قد تواجه خطر الإخلاء إذا لم تهطل الأمطار خلال الفترة المقبلة.

وكشف بزشكيان أن مشروع نقل المياه من الخليج إلى العاصمة يكلّف ما يقارب "500 ألف تومان لكل متر مكعّب"، وهو ما يعادل نحو 10 دولارات، متسائلاً: "أي منطق اقتصادي يقبل بهذا الإنفاق؟ يجب إعادة رسم خريطة التنمية في إيران بشكل جذري".

ودعا الرئيس الإيراني إلى مشاركة شعبية أوسع في مواجهة الأزمات الاقتصادية والخدمية، قائلا: "من الصعب أن أرى معاناة الناس ولا أستطيع مساعدتهم.. الحلول لن تتحقق دون حضور الناس وثقتهم".

وتواجه طهران، التي يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة، سلسلة أزمات متراكمة تشمل شح المياه، تراجع البنية التحتية، الازدحام المروري، والتلوث، فيما تصف تقارير محلية نهج التنمية في المدينة بأنه "غير قابل للاستدامة".