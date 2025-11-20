الرئيس السيسى ونظيره الكورى يشهدان توقيع مذكرتى تفاهم فى الثقافة والتعليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم، الرئيس/ لى چاى ميونغ رئيس جمهورية كوريا، والسيدة قرينته، حيث تناولت المباحثات مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقب مباحثاتهما، شهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الثقافى، وقعها عن الجانب المصرى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وعن الجانب الكورى وزير الثقافة والعلوم.

كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعليم، وقعها عن الجانب المصرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.