العالم اليوم - روسيا.. إسقاط 20 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل

انتم الان تتابعون خبر روسيا.. إسقاط 20 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 08:20 صباحاً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت الوزارة في البيان، أنه "تم إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة موسكو".

تدمير مقرين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة

من ناحية ثانية، أفادت الوزارة بأن مشغلي الطائرات المسيرة التابعين لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بالتعاون مع طواقم المدفعية، دمروا مركزين للتحكم بالطائرات المسيرة، تابعين للقوات الأوكرانية قرب مدينة كونستانتينيفكا في دونيتسك.

وجاء في البيان: "رصد أفراد الاستطلاع من الفرقة السادسة المؤللة مركزين للتحكم بالطائرات المسيرة للعدو، وأرسلوا إحداثياتهما إلى طاقمي طائرات مسيرة وطاقم مدفع عيار 122 ملم، وتم تدمير الأهداف بنيران مدفع الهاوتزر بدقة متناهية".

وذكرت الوزارة أن مشغلي الطائرات المسيرة نفذوا ضربات إضافية على المواقع

وأضافت الوزارة أن "أطقم الطائرات المسيرة وجّهت ضربات عدة إلى مركزي التحكم الأوكرانيين، بالإضافة إلى الأفراد المتمركزين فيه، ويدمّر مشغلو الطائرات المسيرة أكثر من 10 أهداف للعدو يوميا".