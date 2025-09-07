نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: صلاح مصدق يقترب من تعويض غياب الونش مع الزمالك أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن المغربي صلاح مصدق مدافع الزمالك اقترب من المشاركة في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 13 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

خالد الغندور: صلاح مصدق يقترب من تعويض غياب الونش مع الزمالك أمام المصري

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "استقر فيريرا على الدفع بصلاح مصدق لتعويض غياب الونش الذي تعرض للإيقاف لمدة ثلاث مباريات".

واختتم: "يؤمن فيريرا بإمكانيات مصدق في تعويض غياب الونش في مباراة المصري البورسعيدي".

