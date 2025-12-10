روسيا تسقط 20 مسيرة أوكرانية

روسيا تسقط 20 مسيرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وجاء في بيان الوزارة: أنه تم إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي منطقة موسكو.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بحسب بيان الوزارة.