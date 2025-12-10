بقى تريند.. مشروب طبيعي 100% يفضي على دهون البطن في أيام | مفعوله سحري

الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد مشروب ماء الخيار بالليمون صعودًا لافتًا خلال الأسابيع الماضية، بعدما انتشر أولًا في الولايات المتحدة وأوروبا، قبل أن يكتسب شعبية كبيرة في مصر والدول العربية. ويعزو خبراء التغذية هذا الانتشار إلى فوائده الصحية المتعددة وسهولة تحضيره، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على الهضم والترطيب.

لماذا أصبح المشروب شائعًا؟

يعتبر المشروب من الخيارات الصحية التي تجمع بين ثلاثة عناصر رئيسية:

سهولة التحضير

طعم منعش

فوائد صحية متعددة

كما يُعد بديلاً مثاليًا للمشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسب عالية من السكر.

ويتكون مشروب ماء الخيار بالليمون من:

شرائح خيار

شرائح ليمون

أوراق نعناع

ماء بارد

يتم ترك المكونات في الثلاجة لمدة ساعة إلى ثلاث ساعات حتى تتجانس النكهات ويصبح المشروب أكثر فاعلية في الترطيب.

ما هي فوائد مشروب ماء الخيار بالليمون؟

يؤكد أطباء التغذية أن ماء الخيار بالليمون يساعد على تقليل الانتفاخ وكذلك تحسين عملية الهضم بجانب رفع كفاءة الترطيب

ودعم الجهاز المناعي والمساهمة في خسارة الوزن عبر تقليل الشهية.

ويضيف الخبراء أن الخيار يحتوي على مضادات أكسدة قوية، بينما يمد الليمون الجسم بفيتامين C، مما يعزز الصحة العامة.

انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي

شهد المشروب انتشارًا واسعًا على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، حيث شارك المستخدمون صورًا وفيديوهات لطريقة تحضيره. وأكد العديد من متابعي هذه الصفحات أنهم شعروا بخفة وتحسن في الهضم بعد أيام قليلة من إدراج المشروب ضمن روتينهم اليومي.