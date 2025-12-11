العالم اليوم - كأس العرب 2025.. المغرب أمام سوريا وفلسطين تواجه السعودية

انتم الان تتابعون خبر كأس العرب 2025.. المغرب أمام سوريا وفلسطين تواجه السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 08:16 صباحاً - يتطلع عشاق كرة القدم، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، إلى بداية مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025 في قطر.

وستجري مساء اليوم الخميس مواجهتان تجمع الأولى منتخبي المغرب وسوريا، فيما تجمع الثانية، منتخبي السعودية وفلسطين.

ويعتبر تأهل سوريا وفلسطين إنجازا غير عادي، إذ جاء تأهلهما على حساب منتخبي قطر وتونس، اللذين تأهلا لنهائيات كأس العالم 2026.

والفائز من مباراة المنتخبين المغربي والسوري، سيلتقي مع الفائز من مباراة الجزائر مع الإمارات التي ستجري غدا الجمعة.

بينما سيلتقي الفائز من مباراة السعودية وفلسطين مع الفائزة من مباراة الأردن والعراق.

الجدير بالذكر أن الجزائر هي حاملة اللقب الذي فازت به عام 2021، وبالتالي فهي ستدافع عن لقبها في مباراة الغد، بينما السعودية سبق لها أن فازت باللقب مرتين عامي 1998 و2002.

ولم يسبق لفلسطين أو الأردن التأهل للدور النهائي من البطولة، في حين تأهل المنتخب السوري أكثر من مرة للنهائي لكنه لم يتمكن من الفوز بالبطولة.

ويعتبر المنتخب العراقي أكثر المنتخبات العربية فوزا بالبطولة، إذ فاز بها في أعوام 1964 و1966 و1985 و1988.