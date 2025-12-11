العالم اليوم - البنك الدولي: الاقتصاد الصيني حافظ على قوته في الربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر البنك الدولي: الاقتصاد الصيني حافظ على قوته في الربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 09:23 صباحاً - قال البنك الدولي الخميس إن الاقتصاد الصيني حافظ على قوته في الربع الثالث من 2025، بينما وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام إلى 5.2 بالمئة على أساس سنوي.

وفي تحديثه الجديد عن الاقتصاد الصيني، قدر البنك الدولي النمو بالنسبة للعام بأكمله عند 4.9 بالمئة وتوقع نموا 4.4 بالمئة لعام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار ظروف غير مواتية.

وقال إن أحدث الخطوات المالية وسياسات التجارة العالمية الموثوقة ستدعم الاستثمار والصادرات على الأرجح.

وهذا الأسبوع رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.

ويتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 4.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة مع تقدير سابق بلغ 4.2 بالمئة.