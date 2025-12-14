العالم اليوم - هجوم سيدني.. فيديو لـ"درون" ترصد اللحظات الأخيرة للمسلحين

انتم الان تتابعون خبر هجوم سيدني.. فيديو لـ"درون" ترصد اللحظات الأخيرة للمسلحين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 01:17 مساءً - رصدت لقطات فيديو لطائرة مسيرة "درون"، اللحظات الأخيرة لمنفذ الهجوم المسلح على شاطئ بوندي في أستراليا، الأحد.

وأظهرت اللقطات اللحظات الأخيرة لأحد المنفذين، حيث سقط صريعا على جسر، بعد أن أصابته طلقات القناصين الأستراليين.

بينما أظهرت مقاومة الشاب الثاني من على نفس الجسر، قبل أن تتم إصابته بطلق ناري، ليسقط على الجسر جريحا، ويستسلم.

كما أظهر "الدرون" عددا من القتلى قرب الجسر، في لقطات مروعة لضحايا الهجوم.

وقُتل المسلح برصاص الشرطة، فيما يخضع المسلح الآخر للعلاج بعد أن فتحا النار على شاطئ بوندي في أستراليا، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في هجوم يُعتقد أنه استهدف فعالية يهودية.

وتشير تقديرات مصادر شرطية إلى أن العملية كانت مخططة منذ عدة أشهر.

وأفادت مصادر أمنية بأن أحد المهاجمين قُتل في مكان الحادث، بينما أُصيب المهاجم الثاني وتم توقيفه، وهو الآن قيد الحراسة ويتلقى العلاج من قبل فرق الطوارئ.