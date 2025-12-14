العالم اليوم - الشرع يعزي ترامب في قتلى هجوم تدمر

انتم الان تتابعون خبر الشرع يعزي ترامب في قتلى هجوم تدمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 11:11 مساءً - بعث الرئيس السوري أحمد الشرع برقية تعزية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقتل جنود أميركيين بالهجوم الذي وقع في مدينة تدمر وسط سوريا، السبت.

وفي بيان نشرته الرئاسة السورية، أكد الشرع "تضامن سوريا مع عائلات الضحايا".

وشدد الرئيس السوري على "إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف، والتزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة، وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة".

وقتل جنديان أميركيان ومترجم مدني على يد مهاجم، استهدف رتلا للقوات الأميركية والسورية قبل أن يقتل بالرصاص.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن المهاجم أحد أفراد قوات الأمن السورية، ويشتبه في تعاطفه مع تنظيم "داعش".

وأعلنت الوزارة أنها ألقت القبض على 5 أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار في تدمر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "نفذت وحدات وزارة الداخلية السورية عملية أمنية نوعية وحاسمة في مدينة تدمر، عقب الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذه عنصر تابع لتنظيم داعش يوم أمس (السبت)".

وأضاف البيان: "العملية جاءت بالتنسيق الكامل مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم، وإخضاعهم للتحقيق مباشرة".

وناقش وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الهجوم هاتفيا مع نظيره السوري أسعد الشيباني، الأحد، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن الشيباني "قدم التعازي وأكد مجددا التزام الحكومة السورية بتقويض خطر داعش والقضاء عليه".

وقالت وزارة الداخلية السورية إنها أجرت تقييما للمهاجم قبل أيام فقط من الهجوم، وخلصت إلى أنه ربما يعتنق آراء متطرفة، مضيفة أن قرارا بحقه كان على وشك الصدور.

وكانت سوريا أعلنت توقيع اتفاق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، تزامنا مع زيارة الشرع إلى البيت الأبيض.

ونفذ التحالف خلال الأشهر الماضية غارات جوية وعمليات برية في سوريا، استهدفت مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش"، وذلك بمشاركة من قوات الأمن السورية في كثير من الأحيان.

وشنت سوريا الشهر الماضي حملة في أنحاء البلاد، ألقت خلالها القبض على أكثر من 70 شخصا متهمين بالارتباط بالتنظيم.

وللولايات المتحدة قوات متمركزة في شمال شرق سوريا، في إطار جهود مستمرة منذ 10 سنوات لمحاربة التنظيم الذي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق بين عامي 2014 و2019.