بالأرقام.. ديربي الرياض تقدم النصر يضع الهلال أمام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 11:19 مساءً - فرض نادي النصر نفسه على أحداث الشوط الأول من ديربي الرياض أمام الهلال، بعدما أنهى الـ45 دقيقة الأولى متقدمًا بهدف دون رد، في المواجهة المقامة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء هدف العالمي بتوقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42، بعد هجمة منظمة بدأت بتمريرة طولية من جواو فيليكس، وصلت إلى كينجسلي كومان الذي هيأ الكرة أمام رونالدو ليضعها بثقة داخل الشباك.

ماذا يحدث في حال تقدم النصر علي الهلال

وتشير الإحصائيات وفقا لاوبتا إلى أن تقدم النصر في النتيجة غالبًا ما يكون كافيًا لحسم المباريات، إذ لم يفشل الفريق في تحقيق الفوز خلال أي مباراة افتتح فيها التسجيل هذا الموسم، بعدما تكرر هذا السيناريو 9 مرات، انتهت جميعها بانتصار العالمي.

والمثير أن النصر نجح في التقدم أولًا خارج ملعبه في 4 مباريات هذا الموسم، وخرج فائزًا في كل مرة، ما يعكس قوة الفريق في إدارة المباريات بعد التسجيل المبكر أو التقدم في النتيجة.

في المقابل، يمتلك الهلال سجلًا مميزًا عندما يتأخر في النتيجة، حيث لم يتعرض لأي خسارة عقب التأخر خلال الموسم الجاري، بعدما واجه هذا الوضع في 3 مباريات، نجح في قلب النتيجة والفوز مرتين، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

وتضع هذه الأرقام ديربي الرياض أمام صراع مفتوح بين منطق السيطرة الرقمية للنصر، وقدرة الهلال على العودة وعدم الاستسلام، في انتظار ما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني من القمة المنتظرة.