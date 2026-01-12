اطّلع على بالفيديو أهداف مباراة الأردن ضد قرغيزستان بقيادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 11:19 مساءً - نجح منتخب الأردن تحت 23 عامًا في تحقيق فوز ثمين على حساب نظيره القيرغيزستاني، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا.

أهداف مباراة الأردن ضد قرغيزستان

وأقيمت المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، حيث قدم المنتخب الأردني أداءً منظمًا مكنه من السيطرة على مجريات اللقاء وحصد النقاط الثلاث.وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق علي العزايزة في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، بعد هجمة منسقة نجح من خلالها في هز الشباك ومنح منتخب بلاده التقدم.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب الأردن رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبات السعودية وفيتنام وقيرغيزستان، فيما ودع المنتخب القيرغيزستاني البطولة متذيلًا الترتيب دون أي نقطة.