بعد التأهل| موعد مباراة الأردن القادمة في دور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 11:19 مساءً - حجز منتخب الأردن تحت 23 عامًا مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم آسيا، بعد فوزه الصعب على منتخب قيرغيزستان، في ختام منافسات دور المجموعات.

وحقق النشامى الانتصار بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وأنهى منتخب الأردن مرحلة المجموعات في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعدما حقق فوزين على منتخبي السعودية وقيرغيزستان، بينما تلقى خسارة واحدة جاءت أمام فيتنام في الجولة الافتتاحية.

وتُقام بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة على الأراضي السعودية، خلال الفترة من 6 وحتى 24 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف قارات آسيا.

موعد مباراة الأردن القادمة في كأس آسيا

ومن المنتظر أن يواجه منتخب الأردن في الدور ربع النهائي، متصدر المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات قطر واليابان والإمارات وسوريا، على أن يتم تحديد هوية المنافس عقب ختام مباريات المجموعة.