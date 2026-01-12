رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وكريمونيسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 11:19 مساءً - يحتضن ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو مساء اليوم الإثنين 12 يناير 2026 مواجهة مرتقبة تجمع بين يوفنتوس وكريمونيسي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي الكالتشيو لموسم 2025-2026، ويدخل يوفنتوس اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على حظوظه في مطاردة الصدارة، بينما يطمح الضيوف في تفجير مفاجأة تحسن موقفهم في وسط جدول الترتيب.

يدخل يوفنتوس المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة، حيث تكتسب هذه الجولة أهمية مضاعفة لكتيبة البيانكونيري التي تسعى لتقليص الفارق مع فرق المربع الذهبي وتأمين مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

فيما يحتل كريمونيسي المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، ويأمل في استغلال أي تراجع لمستوى صاحب الأرض للعودة بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قوية للتقدم نحو المنطقة الدافئة في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي

وفقًا لحقوق البث الحصرية في المنطقة العربية، فإن مباراة يوفنتوس وكريمونيسي ستكون متاحة للجماهير عبر الوسائل التالية:

البث التلفزيوني والمنصات الرقمية: يمتلك تطبيق stc tv الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، وسيقوم ببث المباراة مباشرة وبجودة عالية.

المعلق الرياضي: أسندت المهمة للمعلق حازم عبد السلام الذي سيرافق المشاهدين بالوصف والتحليل طوال أحداث اللقاء.

كيف تشاهد مباراة يوفنتوس وكريمونيسي عبر الإنترنت؟

لهواة متابعة المباريات عبر الأجهزة الذكية والمنصات الرقمية، يمكنكم مشاهدة البث المباشر عبر:

تطبيق stc tv: الذي يوفر تغطية شاملة لقمم الكالتشيو.

ميزة البث المجاني: تتاح الخدمة مجانًا لعملاء باقات بيتي فايبر، ومفوتر 4 وماكس، بالإضافة إلى باقات برو 4 و5.

موعد مباراة يوفنتوس وكريمونيسي

ستنطلق المباراة في الأوقات التالية حسب العواصم العربية:

بتوقيت السعودية: 10:45 مساءً.

بتوقيت الإمارات: 11:45 مساءً.

بتوقيت مصر: 9:45 مساءً.

وتعد هذه المباراة فرصة مثالية لعشاق يوفنتوس لرؤية فريقهم يستعيد توازنه، فهل ينجح رفاق البيانكونيري في حسم النقاط الثلاث، أم يكون لكريمونيسي رأي آخر تحت أضواء تورينو؟