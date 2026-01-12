ملخص مباراة الأردن ضد قرغيزستان في كأس آسيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 11:19 مساءً - ضمن المنتخب الأولمبي الأردني التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، عقب فوزه على منتخب قيرغيزستان بهدف دون مقابل.

ملخص مباراة الأردن ضد قرغيزستان

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب علي العزايزة في الدقيقة 32 من زمن المباراة، التي اتسمت بالقوة والندية حتى صافرة النهاية، وسط محاولات من كلا المنتخبين لحسم النتيجة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء تدخلات فنية من المدير الفني المغربي عمر نجحي، الذي أجرى عدة تبديلات من أجل الحفاظ على التقدم، حيث دفع بكل من عبد الله المنايصة وعرفات الحاج وخلدون صبرة لتنشيط الأداء.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما واصل منتخب فيتنام تصدره للمجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته.

وكان المنتخب الأردني قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام فيتنام بنتيجة 2-0، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا في الجولة الثانية على منتخب السعودية بنتيجة 3-2، في حين ودع المنتخب السعودي المنافسات من دور المجموعات بعدما حل ثالثًا برصيد 3 نقاط.