اليورو يشتعل في البنوك المصرية.. قفزة مفاجئة تتجاوز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:33 مساءً - سجلت العملة الأوروبية الموحدة تحركات متفاوتة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 يناير لعام 2026، حيث مالت الكفة نحو الارتفاع في أغلب المنصات المصرفية تماشيًا مع التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وبينما استقر السعر في بنكي ومصر عند 54.9 جنيه للشراء و55.1 جنيه للبيع، انفرد بنك "إتش إس بي سي" بتقديم أعلى مستويات الصرف في السوق المصري متجاوزًا حاجز الـ 56 جنيهًا.

وفي الوقت نفسه تنافست بنوك العربي الأفريقي والمصرف العربي والتعمير والإسكان بأسعار متقاربة بدأت من 55.2 جنيه للشراء.

وهذا التباين في الأسعار يدل على رغبة المصارف في جذب السيولة النقدية من العملة الصعبة، مما يتيح للمتعاملين خيارات متنوعة ومجزية بناءً على البنك المختار لتنفيذ صفقاتهم المالية اليوم.

