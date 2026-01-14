أخبار عالمية

أين تجد أفضل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم؟...

0 نشر
0 تبليغ

أين تجد أفضل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم؟...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:33 مساءً - حافظ الدرهم الإماراتي على ثباته أمام الجنيه المصري في مطلع تعاملات اليوم الأربعاء الرابع عشر من يناير لعام 2026، حيث أظهرت التحديثات الأخيرة للبنك المصري استقرارًا عند مستوى 12.81 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

وفي جولة سريعة داخل القطاع المصرفي، نجد أن بنك القاهرة قدم سعرًا تنافسيًا بلغ 12.87 جنيه للشراء، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 12.84 جنيه للشراء.

وبالنسبة لمن يبحث عن خيارات البنوك الخاصة، فقد تساوت أسعار الصرف في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية مع البنوك الحكومية الكبرى، لتعكس هذه الأرقام حالة من التوازن والهدوء في الطلب على العملة الإماراتية سواء داخل أروقة المصارف أو عبر شركات الصرافة المعتمدة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا