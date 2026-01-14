إعلان رسمي في مصرف أبو ظبي الإسلامي.. تحديثات أسعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:33 مساءً - خيم الهدوء على تعاملات الريال السعودي أمام الجنيه المصري في منتصف أسبوعنا الجاري، حيث كشفت شاشات البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء الرابع عشر من يناير لعام 2026 عن استقرار سعر الصرف عند 12.51 جنيه للشراء و12.59 جنيه للبيع.

وفي جولة بين أروقة المصارف العاملة في مصر، برز مصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي الكويتي كأفضل وجهة لمن يرغب في بيع العملة السعودية بأعلى سعر شراء، حيث سجل الريال سعر 12.55 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

بينما قدم المصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي الفرصة الأنسب للشراء بأقل سعر للبيع، في حين فضلت شركات الصرافة السير على نهج البنوك الحكومية الكبرى بتقديم أسعار متوازنة عند 12.51 جنيه للشراء و12.59 جنيه للبيع.

وبالانتقال إلى البنوك الخاصة فقد سجل بنك القاهرة وقناة السويس مستويات متقاربة للغاية تصل إلى 12.53 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

أي أنّ هناك حالة من الثبات في مراكز العملات العربية داخل السوق المحلي، ليبقى باب التنافس مفتوحًا بين البنوك لجذب المدخرات بزيادات طفيفة تلبي تطلعات المتعاملين اليومية.