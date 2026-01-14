ترقب عالمي لمواجهات مثيرة: جدول مباريات اليوم الأربعاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 02:23 مساءً - تترقب جماهير كرة القدم اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 سلسلة من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية.

حيث تتوزع الإثارة بين نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، ومواجهات أوروبية منتظرة، إلى جانب استمرار منافسات الدوري السعودي في أجواء تنافسية عالية.

مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

منتخب السنغال يلتقي منتخب مصر عند السابعة مساءً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1.

منتخب نيجيريا يواجه منتخب المغرب في تمام العاشرة مساءً على قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 2.

مباريات الدوري الإيطالي

مباراة نابولي وبارما تقام في السابعة والنصف مساءً.

لقاء إنتر ميلان وليتشي ينطلق في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

فولفسبورغ يستضيف سانت باولي في السابعة والنصف مساءً.

مواجهات الدوري الألماني

كولن يستقبل بايرن ميونخ في التاسعة والنصف مساءً.

هوفنهايم يلعب أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في التاسعة والنصف مساءً.

لايبزيغ يواجه فرايبورغ في التوقيت نفسه.

مواجهات كأس مالك إسبانيا

ريال مدريد يحل ضيف على ألباسيتي عند العاشرة مساءً.

ألافيس يستقبل رايو فاليكانو في العاشرة مساءً.

ريال بيتيس يواجه إلتشي في التوقيت ذاته.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مباريات الدوري السعودي