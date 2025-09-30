الرياض - كتبت رنا صلاح - انتقد الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين، أيمن الششنية، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، واصفًا إياها بأنها "تبنٍّ كامل لمطالب الكيان الصهيوني ومشروعه الاستيطاني". وأكد أن الخطة تمثل تحقيقًا لحلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصفية القضية الفلسطينية، عبر هندسة قطاع غزة وفق مفهوم استعماري يخدم مصالح الاحتلال.

لجان المقاومة: خطة ترامب تصفّي القضية الفلسطينية

وأضاف الششنية أن الهدف الأساسي للخطة هو إنهاء المقاومة المسلحة وتكريس الانقسام بفصل غزة عن الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن ما لم تستطع إسرائيل والإدارة الأميركية تحقيقه بالحرب والإبادة، تحاول واشنطن فرضه عبر حلول سياسية منحازة. كما اعتبر أن المباركات الدولية لهذه الخطة تُعد مساهمة مباشرة في كسر العزلة عن الاحتلال ووضع السكين على رقبة الشعب الفلسطيني.