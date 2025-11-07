الرياض - كتبت رنا صلاح - قال المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، الجمعة، إن التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسوأ بكثير مما كان متوقعًا، لكنه رجّح أن يشهد الاقتصاد الأميركي انتعاشًا سريعًا فور انتهاء الإغلاق.

البيت الأبيض: الإغلاق الحكومي يضر الاقتصاد الأميركي

وأوضح هاسيت، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، أن مشاريع البناء بدأت بالتباطؤ، كما يعاني قطاع السفر والترفيه من ضغوط كبيرة، محذرًا من أن استمرار تراجع حركة الطيران لأسبوع أو أسبوعين إضافيين قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي على المدى القريب.

وأشار إلى أن سوق العمل أظهرت علامات ضعف، نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بالإغلاق الحكومي المستمر منذ 38 يومًا، مؤكدًا أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين والمستهلكين.

وأعرب هاسيت عن خيبة أمله من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي ألمح إلى احتمال إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر/كانون الأول المقبل، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي تصريحات لاحقة أدلى بها من البيت الأبيض، أعاد هاسيت التأكيد على توقعاته بانتعاش الاقتصاد الأميركي سريعًا بمجرد التوصل إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي.