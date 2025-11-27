قرار صادم يهز الجاليات .. السعودية تطلق أضخم حملة ترحيل للعاطلين عن العمل على الإطلاق

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بـ 9 .9% في الربع السابق مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز التوظيف وتمكين الكوادر الوطنية. وفي الوقت نفسه حافظ معدل المشاركة في القوى العاملة على استقراره عند 52.5% في دلالة على ثبات الإقبال على فرص العمل واستمرار التفاعل مع خطط التوطين والتنمية الاقتصادية التي تقودها المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030 فيغاف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

في إنجاز اقتصادي يُعد من أبرز مؤشرات النجاح في سوق العمل السعودي سجّلت معدلات البطالة في المملكة أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ بدء رصد البيانات عام 1999 مقتربة بشكل لافت من مستهدفات رؤية 2030 المحددة عند 7%. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة الإجمالي — الذي يشمل السعوديين والمقيمين — انخفض إلى 4.8% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 5.8% في الربع السابق مشيرة إلى أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بنمو التوظيف في مختلف القطاعات وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يشمل المقيمين الأجانب الذين يشكلون أكثر من ثلث سكان المملكة ويعتمد معظمهم على عقود عمل للإقامة ما يعكس حيوية سوق العمل السعودي وتنوع فرصه للجميع ضمن مسار التنمية الطموح.

جهود المملكة لتحسين معدل البطالة

في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تُعد فرص التوظيف إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على النفط خاصة وأن أكثر من 60% من السعوديين دون سن 35 عامًا وقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة تحسنًا كبيرًا في هذا الملف ويمكن تلخيص أبرز النقاط على النحو التالي: