الرياض - كتبت رنا صلاح - أُصيب مواطن فلسطيني بجروح ورضوض، السبت، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه وعلى أفراد عائلته بالضرب المبرح، عقب اقتحام منزلهم في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يعتدي على عائلة فلسطينية جنوبي الضفة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن أسامة طراد أبو عرام، واعتدت عليه وعلى أفراد أسرته، ما استدعى نقله إلى مستشفى يطا لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن موجة تصعيد متواصلة تشهدها الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي ترافقت مع عمليات اقتحام واعتداءات من قبل الجيش والمستوطنين.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 1068 فلسطينيًا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.

وفي قطاع غزة، خلّفت الحرب التي استمرت عامين قبل أن تتوقف بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، نحو 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح، في واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ الصراع.