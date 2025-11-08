الرياض - كتبت رنا صلاح - أسقط الجيش السوداني، السبت، طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وفق ما أفاد به شهود عيان لوكالة الأناضول، دون صدور تعليق رسمي من الجيش أو قوات الدعم السريع حتى الساعة.

الجيش السوداني يسقط مسيّرة للدعم السريع بالأبيض

وذكر الشهود أن المضادات الجوية التابعة للفرقة الخامسة مشاة تصدت للطائرة المسيّرة، وسط هتافات المواطنين الذين وثقوا الحدث بمقاطع مصورة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.



ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من تصدي الجيش السوداني لسرب من الطائرات المسيّرة استهدف مدينتي أم درمان وعطبرة، في تصعيد لافت تشهده البلاد.



وتتهم السلطات السودانية قوات الدعم السريع بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية في الخرطوم ومدن أخرى، في وقت أعلنت فيه منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 1500 شخص من ولايتي شمال وجنوب كردفان بسبب تدهور الوضع الأمني.



وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قد أقر في 29 أكتوبر بحدوث "تجاوزات"، معلنًا فتح تحقيق داخلي بشأنها.



وتسيطر قوات الدعم السريع حاليًا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس، باستثناء بعض المناطق الشمالية من ولاية شمال دارفور، فيما يسيطر الجيش على معظم الولايات الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.



ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، على خلفية خلافات بشأن المرحلة الانتقالية، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وسط أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ عالميًا.