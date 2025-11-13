الرياض - كتبت رنا صلاح - أحرق مستوطنون يهود، اليوم الخميس، مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس، شمال غرب مدينة سلفيت، كما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال 30 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، بأن أهالي بلدتي ديراستيا وكفل حارس تفاجأوا فجر اليوم، بقيام المستوطنين بإحراق المسجد عبر سكب مواد قابلة للاشتعال عند المدخل، إلا أن تدخل الأهالي حال دون انتشار النيران على المسجد بالكامل.

مستوطنون يحرقون مسجدا بسلفيت ويقتحمون الأقصى

وأشارت إلى أن المستوطنين خطوا أيضا شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، متنزها في بلدة القبيبة شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكر مجلس بلدي القبيبة، أن جرافات الاحتلال هدمت وجرفت متنزه في منطقة جبل الشيخ ببلدة القبيبة، حيث تتعرض بلدات القبيبة وقطنة وبدو شمال غرب القدس إلى عمليات هدم واقتحامات متكررة من قوات الاحتلال واعتقالات ومداهمة منازل وتفتيشها.

الى ذلك، وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة ونظموا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية المختلفة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 30 فلسطينيا بينهم فتى بحملة مداهمات واسعة شنتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وتركزت الاقتحامات في مدينة دورا جنوب الخليل والقرى التابعة لها، حيث اعتقل هناك نحو 20 فلسطينيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في الضفة الغربية واعتقلت نحو 30 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.