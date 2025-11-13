الرياض - كتبت رنا صلاح - شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الخميس، غارات على بلدتين في جنوبي لبنان.

جيش الاحتلال يقصف بلدتين جنوب لبنان

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجرا على منطقة الخانوق في بلدة عيترون (في محافظة النبطية)، ملقيا صاروخين جو–أرض".



وأضافت الوكالة: "وبعد أقل من نصف ساعة، شن الطيران الحربي المعادي غارة على الأطراف الغربية لبلدة طرفلسيه (قضاء صور)، قبل أن يعاود استهداف المنطقة نفسها على مرحلتين".



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه أغار على مناطق في جنوبي لبنان.



وادعى أن الغارات استهدفت "مستودع أسلحة وبنية تحتية إرهابية تحت الأرض استخدمهما حزب الله".



كما ادعى أن "حزب الله يواصل محاولاته لإعادة إعمار منشآت في أنحاء لبنان، ووجود تلك البنى التحتية وأنشطة الحزب فيها يشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".



ولم يصدر على الفور أي تعليق من السلطات اللبنانية أو من "حزب الله" على بيان الجيش الإسرائيلي أو على الغارات.



وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية تصعيدا واسعا حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي يوميا، غارات على عدة بلدات، مدعيا أنه يستهدف عناصر وقياديين في "حزب الله" ومخازن أسلحة، من دون أي رد من الحزب أو الجيش اللبناني.



وخلال الأسابيع الأخيرة، تتمادى إسرائيل في زيادة وتيرة خروقاتها في لبنان لاتفاق وقف إطلاق النار، المُوقّع بوساطة أمريكية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.



وحاول ذلك الاتفاق وقف عدوان شنته إسرائيل على لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ثم تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.



ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.