وزير الطاقة يدعو لتسريع التنقيب عن الفوسفات في الريشة

اطلع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الخميس، على سير أعمال الاستكشاف والتنقيب عن خامات الفوسفات في منطقة الريشة.

وخلال الجولة، استمع الخرابشة إلى شرح فني قدّمه الفريق المُختص حول مواقع الحفر وآليات جمع العينات الصخرية وتجهيزها للشحن المخبري، كما اطلع على مراحل العمل الميداني في المشروع.

وعُقد في ختام الزيارة اجتماعا ميدانيا لمناقشة النتائج الأولية وخطط العمل للمرحلة المقبلة، وجرى التأكيد على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز بما يحقق أهداف المشروع الاستراتيجية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة العُمانية لاستكشاف خام الفوسفات في منطقة الريشة، ضمن التوجه الوطني لتحويل الموارد الطبيعية إلى صناعات محلية ذات قيمة مضافة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للتعدين التي أطلقتها الوزارة سابقاً.

وتغطي مذكرة التفاهم مساحة تقديرية تبلغ نحو 300 كيلومتر مربع في منطقة الريشة، وتمنح الشركة الحق في تنفيذ الدراسات الجيولوجية والفنية وتقييم الجدوى الاقتصادية لتطوير الخام، بما في ذلك إمكانية إنشاء صناعات تحويلية قائمة عليه داخل المملكة.

