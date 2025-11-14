الرياض - كتبت رنا صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات داخل الخط الأصفر جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

غارات إسرائيلية داخل الخط الأصفر .. وناقوس الخطر يُدق بغزة

كما شهدت شرقي بلدة بيت لاهيا داخل الخط الأصفر شمال قطاع غزة، قصفا مدفعيا إسرائيليا.

من ناحية ثانية، دق رئيس بلدية خان يونس ناقوس الخطر، معلنا أنه تم تدمير كل شيء في غزة في إطار مدروس وممنهج بما فيه الغطاء النباتي، حيث تم تدمير 90% منه.

كما لفت إلى مخاطر بيئية كبيرة تهدد سكان قطاع غزة بسبب صعوبة الوصول إلى مكبات النفايات نتيجة الدمار، قائلا: نحن أمام كارثة حقيقية ينتج عنها انتشار الأمراض والأوبئة.

هذا ويستقبل سكان غزة الشتاء في خيم لا تقيهم شدة البرد بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم خلال حرب الإبادة التي استمرت عامين، في حين طالبت الأمم المتحدة بالإسراع في إعادة توفير الخدمات للناس.

وقد أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الخميس، تدمير وتضرر 282 ألف منزل في غزة جراء القصف الإسرائيلي.