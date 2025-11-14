الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن الوضع في قطاع غزة لا يزال "كارثياً"، رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، مشددًا على أن القيود الإسرائيلية تعيق وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ.

مسؤول أممي: وضع غزة مازال كارثياً رغم وقف إطلاق النار

وأوضح لاركيه أن الاتفاق سمح نظريًا بزيادة الوصول الإنساني، لكن ما تحقق على الأرض لا يزال بعيدًا عن تلبية الاحتياجات الهائلة، مشيرًا إلى أن التقدم في إدخال المساعدات بطيء جدًا والعراقيل كثيرة.

وبيّن أن معبر رفح لا يزال مغلقًا، بينما تقتصر عمليات دخول المساعدات على معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم، وأن بعض أنواع المساعدات تخضع لقيود إسرائيلية بزعم "احتمال استخدامها لأغراض غير إنسانية"، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تمكنت من إيصال الغذاء لأكثر من مليون شخص، إضافة إلى مواد الإيواء والمياه والأدوية، لكنه وصف ذلك بأنه غير كافٍ مقارنة بالاحتياجات الضخمة.

وذكر أن إجمالي المساعدات التي دخلت غزة بين 10 أكتوبر و10 نوفمبر بلغ 43 ألفًا و444 طنًا، منها 80% مواد غذائية، عبر نحو 3,200 شاحنة فرّغت حمولتها على الحدود، و3,657 شاحنة سلّمت المساعدات داخل القطاع.

وشدد لاركيه على أن غياب المنظمات غير الحكومية سيجعل الاستجابة الإنسانية مستحيلة، داعيًا إلى فتح المعابر في شمال القطاع لتسهيل وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة.

وأضاف أن الأزمة تركت آثارًا عميقة على الفلسطينيين بعد عامين من الحرب والدمار والمرض، لكنه أشاد بعزيمتهم وقدرتهم على التمسك بالحياة رغم الظروف القاسية، داعيًا العالم إلى عدم نسيان غزة ومعاناة المدنيين فيها.