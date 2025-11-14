الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّر اتحاد بلديات قطاع غزة من تداعيات تكدس نحو 700 ألف طن من النفايات في مكبات عشوائية، وسط عجز البلديات عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية بسبب النقص الحاد في الوقود والمعدات، والدمار الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية.

اتحاد بلديات غزة: تكدس 700 ألف طن نفايات ينذر بكارثة

وقال نائب رئيس الاتحاد علاء البطة إن البلديات تواجه "معادلة مستحيلة" نتيجة تدمير البنية التحتية والآليات، إضافة إلى أزمة الوقود التي وصفها بالأخطر والأكثر إلحاحًا، حيث تعمل البلديات بالاستدانة أو بتقليص الأعمال اليومية.



وأشار البطة إلى أن تراكم النفايات أدى إلى انتشار البعوض والقوارض وتلوث المياه الجوفية، محذرًا من كارثة صحية وبيئية وعودة ظاهرة المكبات العشوائية التي كانت البلديات قد قضت عليها سابقًا.



وفيما يتعلق بأزمة المياه، أوضح أن إسرائيل دمرت أكثر من 700 بئر، أي ما يعادل 80–85% من إجمالي آبار البلديات، ما أدى إلى تراجع الحصة اليومية للفرد من 90 لترًا إلى 10–15 لترًا فقط، إضافة إلى تدمير شبكات الصرف الصحي والمولدات الكهربائية اللازمة لضخ المياه.



كما كشف أن نحو 5 آلاف موظف بلدي يواصلون العمل بلا رواتب منذ 735 يومًا، وأن أكثر من 200 منهم استشهدوا أثناء أداء واجبهم، فيما تقدر خسائر القطاع الخدماتي والبلديات بنحو 6 مليارات دولار خلال عامين من الحرب.



وأكد أن غياب المعدات والآليات الجديدة يشل قدرة البلديات على إزالة الركام وفتح الطرقات، مشيرًا إلى أن الحرب خلفت نحو 70 مليون طن من الركام تخفي تحتها آلاف الجثامين، فيما لا يزال نحو 9500 فلسطيني مفقودًا.



ودعا البطة إلى تحرك عربي ودولي عاجل لتزويد البلديات بالوقود ودعم رواتب الموظفين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع.