يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل مقترحًا يقضي بتولي التكتل مهمة تدريب نحو 3 آلاف شرطي فلسطين

الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي فلسطيني لغزة

ويأتي هذا التحرك في إطار بحث الاتحاد الأوروبي عن آليات لدعم الاستقرار الأمني في القطاع، بعد أكثر من عامين من الحرب التي خلفت دمارًا واسعًا وأوضاعًا إنسانية صعبة.

ويُتوقع أن يشمل النقاش تفاصيل البرنامج التدريبي وآليات التنفيذ، إضافة إلى التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة، لضمان توفير بيئة مناسبة لعمل هذه القوة الأمنية في غزة.