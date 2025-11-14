الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل البلدة القديمة.

أكثر من 70 ألف مصل يؤدون الجمعة في الأقصى

وأوضحت الدائرة أن المصلين أدوا أيضًا صلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية، في مشهد جسّد التضامن الشعبي الواسع مع أهلهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأكدت أن الحشود الكبيرة التي توافدت إلى المسجد الأقصى عكست تمسك الفلسطينيين بحقهم في الوصول إلى أماكنهم المقدسة، رغم العراقيل والإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال.