الرياض - كتبت رنا صلاح - منعت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، مئات من ناشطي السلام الإسرائيليين من الوصول إلى قرية بورين شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث كانوا يعتزمون المشاركة في موسم قطف الزيتون تضامنًا مع الفلسطينيين.

الاحتلال يعترض حافلات ناشطين متجهة للتضامن مع الفلسطينيين

وقالت حركة السلام الآن اليسارية في تدوينة عبر منصة "إكس" إن الشرطة اعترضت الحافلات التي تقل الناشطين، بينما سُمح لمركبات المستوطنين بالمرور بحرية، مشيرة إلى أن ضابط المنطقة أصدر أمرًا بمنع الحافلات من مواصلة طريقها.

وبعد المنع، ترجّل الناشطون من الحافلات ونظموا مظاهرة نددوا خلالها بـ"عنف المستوطنين المستمر وفشل الحكومة في حماية الفلسطينيين"، فيما اعتبرت الشرطة الإسرائيلية المظاهرة "غير قانونية" وهددت باعتقال منظميها.

ونقلت الحركة عن مديرها ليؤر عميحاي قوله: "بينما تُمنع سبع حافلات تقل ناشطي سلام، يتحرك المستوطنون بحرية"، مضيفًا أن الاحتجاج جاء ضد عنف المستوطنين وعرقلة جهود التضامن مع الفلسطينيين.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الأسابيع الأخيرة، بحماية الجيش الإسرائيلي، خاصة مع بدء موسم قطف الزيتون في أكتوبر الماضي، الذي شهد اعتداءات متكررة على المزارعين الفلسطينيين.

ووفق تقارير حقوقية، فقد قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1069 فلسطينيًا في الضفة الغربية، وأصابوا نحو 10 آلاف، واعتقلوا أكثر من 20 ألفًا بينهم 1600 طفل خلال عامي الحرب على غزة التي بدأت في أكتوبر 2023.