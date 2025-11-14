الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد محافظة السويداء جنوب سوريا منذ ثلاثة أيام اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة موالية لرجل الدين حكمت الهجري، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن التصعيد.

اشتباكات في محافظة السويداء جنوب سوريا

وقال مصدر سوري إن عناصر الحرس الوطني التابع للهجري هاجموا مواقع الأمن العام في محيط قرى ريمة حازم والمجدل وولغا وتل حديد غرب السويداء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين وتدمير سيارة تقل مسلحين.

وأضاف أن الهجمات بالقذائف الصاروخية أعاقت عودة الأهالي إلى قراهم، واستهدفت مزارعين أثناء جني الزيتون. فيما أفاد مصدر محلي في ريف درعا الشرقي بسقوط قتلى وجرحى من القوات الموالية للهجري إثر استهداف سيارتهم بقذيفة صاروخية.

وأكدت مصادر محلية أن أكثر من خمسة قتلى وعشرة جرحى سقطوا خلال المواجهات، بينما اتهمت السلطات السورية المجموعات المسلحة بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار.

من جانبه، دعا محافظ السويداء مصطفى البكور الأهالي إلى الوقوف في وجه هذه الممارسات، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية، فيما شدد مدير الأمن في المحافظة سليمان عبد الباقي على أن التعليمات تقضي بالرد فقط على مصادر النيران بعد التوثيق.

في المقابل، قالت صفحات مقربة من الحرس الوطني إن قوات الأمن العام استخدمت الطيران المسيّر والسلاح المتوسط والهاون في هجوم على قرية المجدل، ما دفع الحرس الوطني إلى إرسال تعزيزات والرد على مصادر النيران.

وأشار محلل سياسي من السويداء إلى أن الاشتباكات كانت "عنيفة جدًا"، وشملت استخدام طائرات مسيّرة ورشاشات مضادة للطائرات وقذائف هاون، لافتًا إلى سماع أصوات طائرات حربية إسرائيلية في أجواء المدينة دون تأكيد تنفيذ ضربات.

وتسيطر القوات الحكومية السورية على ريفي السويداء الغربي والشمالي، بينما تسيطر القوات المحلية على مدينة السويداء وريفها الجنوبي والشرقي، في مشهد يعكس استمرار الانقسام والتوتر الأمني في المحافظة.