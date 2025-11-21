الرياض - كتبت رنا صلاح - اتفق قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية الجمعة، على ضرورة أن تبقى القوات الأوكرانية قادرة على الدفاع عن سيادة البلاد، مؤكدين دعمهم الكامل والمستمر لكييف في مسار الوصول إلى سلام دائم وعادل.

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تجدد دعمها الكامل لأوكرانيا ضد التحديات

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، شددوا على التزامهم بمساندة أوكرانيا، ورحبوا بالجهود الأميركية لإنهاء الحرب، خاصة ما يتعلق بتقديم ضمانات أمنية قوية لكييف.