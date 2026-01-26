 وصول 9 معتقلين فلسطينيين أفرج عنهم الاحتلال إلى قطاع غزة

الرياض - كتبت رنا صلاح - وصل 9 معتقلين فلسطينيين إلى غزة بعد تأكيد إسرائيل استعادة جثة آخر محتجز في القطاع، بحسب ما أعلن مستشفى شهداء الأقصى الاثنين.

وقال المستشفى "وصل تسعة أسرى فلسطينيين من غزة إلى المستشفى عبر طواقم الصليب الأحمر، أفرج الاحتلال عنهم اليوم".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة متأخرة الأحد، إن إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لمرور الأشخاص فقط بعد الانتهاء من ملف المحتجزين في القطاع.

وكان من المفترض فتح المعبر خلال المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، بموجب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول.

لكن إسرائيل ربطت إعادة فتح المعبر بعودة جميع المحتجزين الأحياء والأموات من غزة.

ويخضع جانب غزة من المعبر للسيطرة العسكرية الإسرائيلية منذ عام 2024.

وقال مكتب نتنياهو "في إطار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة، وافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر رفح بشكل محدود لمرور الأشخاص فقط، على أن يخضع لآلية تفتيش إسرائيلية كاملة".

وكانت واشنطن أعلنت هذا الشهر أن الخطة انتقلت إلى المرحلة الثانية، والتي من المتوقع بموجبها أن تسحب إسرائيل المزيد من قواتها من غزة وأن تتخلى حماس عن السيطرة على إدارة القطاع.

وفي الأسبوع الماضي، قالت ثلاثة مصادر إن إسرائيل تسعى إلى تقييد عدد الفلسطينيين الذين يدخلون غزة عبر المعبر الحدودي مع مصر لضمان أن يكون عدد الفلسطينيين الذين سيخرجون من القطاع أكبر ممن سيدخلونه.