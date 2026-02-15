الرياض - كتبت رنا صلاح - قال مسؤولان أمريكيان مطلعان إن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال شن عمليات عسكرية متواصلة تستمر أسابيع ضد إيران إذا أصدر الرئيس دونالد ترمب أمره بذلك، وفق وكالة رويترز.

الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال تنفيذ عمليات مطولة ضد إيران

وأشار المسؤولان، اللذان تحدثا لـ"رويترز" -شريطة عدم الكشف عن هويتهما- إلى أن التخطيط العسكري الحالي يشمل خيارات واسعة تستهدف منشآت حكومية وأمنية إيرانية، وليس فقط البنية التحتية النووية، مع توقع رد انتقامي من طهران قد يؤدي إلى تبادل ضربات مستمر.



وأكد ترمب، في كلمة ألقاها أمام القوات الأمريكية بقاعدة في نورث كارولينا، أنه "كان من الصعب التوصل إلى اتفاق مع إيران"، مضيفا أنه أحيانا "يجب أن تشعر بالخوف"، في إشارة إلى الضغط العسكري المحتمل.



كما ألمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية تغيير النظام في إيران، قائلا "يبدو أن هذا هو أفضل ما يمكن أن يحدث"، دون الكشف عن هوية من قد يتولى السلطة في حال حدوث أي تغيير.



تصاعد التوتر

وفي تصريحات منفصلة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع طهران "أمر بالغ الصعوبة"، رغم أن الرئيس يفضل الحل الدبلوماسي.



وتأتي هذه التحذيرات مع استمرار جهود الدبلوماسية، حيث يعتزم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد محادثات مع إيران يوم الثلاثاء المقبل في جنيف، بمشاركة وسطاء من سلطنة عُمان.



وأشار المسؤولان إلى أن البنتاغون أرسل حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة وآلاف الجنود إلى جانب طائرات مقاتلة ومدمرات صواريخ موجهة، استعدادا لأي حملة مطولة.



ومع ذلك، لم يعلق البنتاغون رسميا على تفاصيل العمليات المحتملة، واكتفت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي بالقول "الرئيس ترمب يضع جميع الخيارات على الطاولة فيما يتعلق بإيران".



ويحذر خبراء من أن أي حملة عسكرية مطولة ضد إيران ستكون أكثر خطورة من أي صراع سابق، نظرا للترسانة الصاروخية الضخمة التي تمتلكها طهران، واحتمال تعرض القوات الأمريكية لردود انتقامية تؤدي إلى توسع رقعة النزاع في المنطقة.



وفي الوقت نفسه، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أنه في حالة شن ضربات على الأراضي الإيرانية، فقد يرد بمهاجمة أي قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.