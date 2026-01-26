الرياض - كتبت رنا صلاح - فككت الشرطة الإسبانية شبكة كبيرة لتهريب الكوكايين تعتمد على استخدام زوارق تتمتع بسرعات عالية لنقل المخدرات إلى اليابسة من قواعد عائمة في المحيط الأطلسي، وصادرت 10 أطنان من المخدر وألقت القبض على 105 أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال التهريب.

إسبانيا تفكك شبكة لتهريب الكوكايين عبر قواعد عائمة في البحر

وقالت الشرطة، الاثنين، إن تحقيقا على مدى عام بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في دول من بينها الرأس الأخضر وكولومبيا وفرنسا والبرتغال والولايات المتحدة خلص إلى أن المجموعة هربت ما يقدر بنحو 57 طنا من الكوكايين إلى أوروبا خلال تلك الفترة.

وكانت الزوارق السريعة تبحر بعيدا في المحيط الأطلسي لنقل المخدرات من سفن النقل والتخزين.

وذكرت الشرطة في بيان "تمكنوا من إنشاء منصات مائية حقيقية حيث يبقى قادة الزوارق في البحر لأكثر من شهر في كل مرة لتنفيذ عدة عمليات متتالية".

وأضافت أن أعضاء آخرين كانوا يستخدمون معدات متطورة لمراقبة اتصالات وتحركات الأجهزة الأمنية.

وصادرت الشرطة 30 قاربا و70 مركبة وعددا من معدات الاتصالات والمراقبة ذات التكنولوجيا المتقدمة.

وخلص التحقيق أيضا إلى أنه في مرحلة ما دفعت المجموعة نحو 12 مليون يورو لعائلة أحد أفراد الأطقم بعد أن توفي لشراء صمتهم.