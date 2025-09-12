حضريه قبل دخول الدراسة ووفري.. طريقة تحضير اللانشون البيتي الاقتصادي بطريقة صحية ومضمونة

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب دخول الدراسة سوف نقوم بتحضير اللانشون في البيت وبشكل اقتصادي حيث سوف نقوم باستخدام ربع كيلو فقط من الدجاج، ومنه سوف نقوم بعمل حوالي كيلو من اللانشون الاقتصادى والمفيد لأولادك و طعمه وقوامه مميز ومثالي، ومكوناته تتوفر في كل منزل وسوف توفر الكثير من الوقت والجهد في تحضير السندويشات اليومية في كل صباح للأطفال أو في العشاء كوجبة خفيفة لهم، وسوف نوضح مكونات وطريقة عمل اللانشون الصحيحة في البيت.

مكونات تحضير اللانشون الاقتصادى

حتى نقوم بتحضير اللانشون في البيت لابد من تحضير المكونات التالية وهي:

ربع كيلو من الدجاج.

خمس حبات بيض.

بصلة و 3 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف كوب من الزيت.

7 ملاعق كبار من الدقيق.

2 مكعب من مرق الدجاج.

كمية من الزيتون.

حبوب من الفلفل الأسود.

لون طعام صحي.

خطوات تحضير اللانشون البيتي

بعد أن يتم التأكد من وجود جميع المكونات التي سوف نحتاجها سوف نبدأ في اتباع هذه المكونات:

نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كمية الفراخ ونضعهم عليهم البيض، ونقوم كذلك بوضع الملح والبهارات وكل من الثوم والبصل والزيت.

نقوم بوضع كمية الدقيق وكذلك مكعبات المرقة، ونقوم بخلط كافة هذه المكونات معا بطريقة جيدة.

نستمر في خلط جميع المكونات حتى يصبح القوام ثقيل، ونقوم بإضافة لوم الطعام وكمية من الفلفل الأسود ونقلبهم جميعا.

نقوم بتحضير كيس حراري ونضع بعض من شرائح الزيتون، ونقوم بإغلاقه بطريقة جيدة.

نقوم بوضع إناء على نار عالية، وبعد أن تغلي جيدا نقوم بوضع اللانشون ونتركه حوالي ساعة كاملة.

نقوم بوضع شيء ثقيل على اللانشون وذلك مثل طبق من أجل أن لا يرتفع فوق الماء.

بعد أن يمر بعض الوقت نقوم بوضعه في داخل الثلاجة على الأقل 4 ساعات وبعد ذلك يتم تقديمه.